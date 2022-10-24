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سلطات خيرسون الموالية لموسكو تشكل ميليشيا محلية

منذ 9 دقائق
جندي من القوات الروسية في خيرسون

جندي من القوات الروسية في خيرسون

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أعلنت الإدارة التي نصبتها روسيا في منطقة خيرسون الأوكرانية (الاثنين 24-10-2022) تشكيل ميليشيا محلية، قائلة إنه يمكن لجميع الرجال المتبقين في المدينة الانضمام إليها.

وأمرت السلطات الروسية المدنيين بمغادرة خيرسون، وهي واحدة من أربع مناطق أوكرانية قالت روسيا إنها ضمتها الشهر الماضي حتى مع تحقيق قوات كييف مكاسب عسكرية كبيرة.

تصعيد نقلق

في تطور جديد في أزمة روسيا مع الدول الغربية حول الحرب في أوكرانيا، أعلنت الحكومة لروسية أن وزير الدفاع بالبلاد اتصل بوزيري الدفاع في فرنسا وبريطانيا.

وأجرى وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اتصالا هاتفيا مع نظيره البريطاني بين والاس، لبحث تطورات الأزمة الأوكرانية.

كما تحدث وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو هاتفيا الأحد مع نظيريه الفرنسي سيباستيان لوكورنو والتركي خلوصي أكار لمناقشة النزاع في أوكرانيا، وفق ما أعلنت الوزارة.

وأثناء المحادثة مع لوكورنو، شجب الوزير الروسي الوضع في أوكرانيا “الذي يتجه إلى مزيد من التصعيد الذي لا يمكن السيطرة عليه”.

وأعرب الوزير الروسي للويكورنو وكذلك لأكار عن “مخاوفه المتعلقة بالاستفزازات المحتملة من جانب أوكرانيا باستعمال قنبلة قذرة”.

    المصدر :
  • رويترز

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