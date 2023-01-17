سلطات موالية لروسيا تعلن سيطرتها على سوليدار الأوكرانية

قالت السلطات التي نصبتها روسيا في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا اليوم الثلاثاء إنها تسيطر على سوليدار، مكررة مزاعمها السابقة بشأن بلدة تعدين الملح حيث اندلع قتال عنيف.

وأضافت على تطبيق تيليجرام “حررت القوات الروسية سوليدار”.

وقالت روسيا يوم الجمعة إن قواتها سيطرت على سوليدار لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قال في وقت لاحق إن القتال من أجل سوليدار وغيرها من البلدات والمدن الشرقية ما زال مستمرا.

معارك عنيفة في باخموت

وقالت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني، الثلاثاء، إن روسيا شنت أكثر من 70 هجوما صاروخيا في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت أن القوات الروسية قصفت أكثر من 15 منطقة سكنية بالقرب من مدينة باخموت في منطقة دونيتسك بشرق البلاد، بما في ذلك بلدة سوليدار لتعدين الملح، حيث تستعر الاشتباكات بين روسيا وأوكرانيا منذ أسابيع.

ودمر القصف الروسي المتواصل مدينة باخموت بشكل كامل وألحق أضرارا جسيمة بمدينة أفدييفكا في وسط دونيتسك.

وقال المحلل العسكري الأوكراني أوليه زدانوف عبر يوتيوب “القتال العنيف للغاية مستمر في القطاعين الرئيسيين.. باخموت وأفدييفكا”.