الخميس 27 محرم 1444 ﻫ - 25 أغسطس 2022 |
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سلطات ميانمار تعتقل مبعوثة بريطانيا السابقة

منذ 4 دقائق
الجيش في مانيمار

الجيش في مانيمار

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قال شخصان مطلعان، الخميس، إن السلطات في ميانمار احتجزت السفير البريطاني السابق لدى الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

وذكر المصدران، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما نظرا لحساسية الموضوع، أن فيكي بومان، التي تدير حاليا مركز ميانمار للأعمال التجارية المسؤولة، وزوجها هتين لين وهو فنان من ميانمار وسجين سياسي سابق، اعتقلا أمس الأربعاء.

ولم يتسن لرويترز تحديد الاتهامات الموجهة لهما أو المدة التي سيحتجزان فيها.

ولم يرد متحدث باسم المجلس العسكري في ميانمار على المكالمات التي تطلب التعليق.

وقال متحدث باسم السفارة البريطانية “نحن قلقون من اعتقال امرأة بريطانية في ميانمار. نحن على اتصال بالسلطات المحلية ونقدم المساعدة القنصلية”. ولم يذكر المتحدث اسم المرأة.

عملت بومان سفيرة في ميانمار من 2002 إلى 2006 وتتمتع بأكثر من ثلاثة عقود من الخبرة في البلاد.

    المصدر :
  • رويترز

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