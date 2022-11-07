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سلطات نيودلهي ترفع قيود مكافحة التلوث رغم حالة الهواء "السيئة جدا"

منذ 4 دقائق
العاصمة الهندية سجلت مستويات مرتفعة جداً في التلوث

العاصمة الهندية سجلت مستويات مرتفعة جداً في التلوث

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قالت السلطات في نيودلهي (الاثنين 7-11-2022) إن المدارس الابتدائية ستفتح أبوابها في العاصمة الهندية هذا الأسبوع وسترفع القيود المفروضة على بعض أنشطة البناء، بعد أن تحسنت مستويات التلوث إلى فئة “سيئة جدا” من “خطيرة”.

واستيقظ سكان نيودلهي في الأسابيع الماضية على صباح ضبابي، إذ بدت السماء وكأنها سحابة رمادية.

ويحيط ضباب دخاني كثيف بالعاصمة الهندية كل شتاء إذ يحتجز الهواء البارد الثقيل الغبار الناجم عن أنشطة البناء وانبعاثات المركبات والدخان الناتج عن حرق مخلفات المحاصيل في الولايات المجاورة، مما يتسبب في زيادة أمراض الجهاز التنفسي بين سكان المدينة البالغ عددهم 20 مليون نسمة.

وتأرجح مؤشر جودة الهواء في جميع محطات المراقبة تقريبا في المدينة اليوم الاثنين بين 300 و400، أي في فئة “سيئ جدا”، والتي يقول الخبراء إنها تؤدي إلى أمراض الجهاز التنفسي عند التعرض لهذا الهواء الملوث لفترات طويلة.

ومع ذلك فقد شكل هذا المستوى تحسنا عن قراءة الأسبوع الماضي عند 400-500 درجة، والتي توصف بأنها “خطيرة”.

وقال وزير البيئة بولاية دلهي، جوبال راي، للصحفيين “تم تعديل توجيهات العمل من المنزل، وتعمل المكاتب بكامل طاقتها اعتبارا من اليوم”.

وسيتم إعادة فتح المدارس الابتدائية يوم الأربعاء.

    المصدر :
  • رويترز

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