سلطان الجابر رئيساً لمؤتمر المناخ كوب28

أعلنت الإمارات، الخميس، أن سلطان الجابر الرئيس التنفيذي لشركة النفط الحكومية العملاقة (أدنوك) سيتولى رئاسة مؤتمر المناخ كوب28 الذي تستضيفه البلاد هذا العام.

ووفقا لبيان أصدره مكتبه فإن الجابر، الذي يشغل أيضا منصب وزير الصناعة والتكنولوجيا ومبعوث بلاده الخاص لتغير المناخ، سيعمل على وضع جدول أعمال مؤتمر كوب28 وسيلعب دورا محوريا في المفاوضات بين مختلف الحكومات للتوصل إلى توافقات في الآراء.

وستكون الإمارات، وهي عضو بارز في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، ثاني دولة عربية تستضيف مؤتمر المناخ بعد مصر التي استضافت الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في عام 2022.

وانتقد البعض نتائج مؤتمر كوب27 ورأوا أن منتجي الوقود الأحفوري استفادوا من تعاطف مصر، المصدرة للغاز والتي تتلقى دعما ماليا متكررا من الخليج، وهو ما نفته الرئاسة المصرية.

وباعتباره قاد الفريق المعني بتأسيس شركة مصدر للطاقة المتجددة في أبوظبي، والتي تمتلك أدنوك حصة 24 بالمئة فيها، فإن الجابر يتمتع بالخبرة في مجال العمل الصديق للبيئة إضافة لما قام به من دور محوري في تنمية محفظة أصول الطاقة المتجددة لبلاده.

كما يشرف على تسريع استراتيجية خفض الانبعاثات الكربونية في أدنوك التي تم إقرارها أواخر العام الماضي.

وتدعو الإمارات ومنتجو الطاقة في الخليج إلى انتقال واقعي للطاقة بحيث تواصل الهيدروكربونات لعب دور لضمان أمن الطاقة مع الالتزام في الوقت نفسه بخفض الانبعاثات الكربونية.

وتتعهد الإمارات، التي كانت أول دولة في المنطقة تصادق على اتفاق باريس، بالوصول بصافي الانبعاثات للصفر بحلول عام 2050.

وسيشهد مؤتمر كوب28 أول تقييم عالمي منذ تبني اتفاق باريس التاريخي عام 2015.

وقال الجابر، الذي أشار البيان إلى أنه سيكون أول رئيس تنفيذي يشغل منصب رئيس مؤتمر الأطراف، إن بلاده ستركز على أن “تكون الدورة القادمة من مؤتمر الأطراف أكثر واقعية واحتواء لجميع الآراء”. وأكد أن الإمارات “ستحرص على الوصول إلى مخرجات عالية الطموح”.