سلطان الجابر: يجب على مجموعة العشرين قيادة الجهود في خطط تحول الطاقة بـ "كوب 28"

قال الرئيس القادم لقمة كوب28 ومنسق الأمم المتحدة للمناخ (الخميس 27-7-2023) إنه يتعين على قوى مجموعة العشرين إرسال مؤشرات أقوى على رغبتها في تحويل أنظمة الطاقة العالمية، ويجب أن تقود الجهود فيما يتعلق بخطط تخفيف الاحتباس الحراري خلال القمة.

فشل ممثلو الاقتصادات العشرين الرائدة في العالم الذين اجتمعوا في تشيناي بالهند يوم السبت في التوصل إلى إجماع بشأن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري بعد اعتراضات من بعض الدول المنتجة.

وقال سيمون ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في بيان مشترك مع رئيس كوب28 القادم سلطان الجابر إن “اجتماع تشيناي يجب أن يقدم مؤشرات واضحة على امتلاك الإرادة السياسية للانطلاق في المسار الصحيح لمعالجة تداعيات تغير المناخ”.

وقالا إنه سيكون على مجموعة العشرين أن تمهد “الطريق لتحقيق نتائج فعالة وملموسة تتيح للدول النامية وضع الأسس الضرورية لتحقيق انتقال منطقي وتدريجي ومسؤول وعادل في قطاع الطاقة”، وذلك خلال كوب28 المقرر عقدها بدبي في ديسمبر كانون الأول.

وأضافا أنهما يهدفان في كوب28 إلى تحديد هدف عالمي بشأن التكيف، وهو جزء مهم من اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015، وتفعيل صندوق الخسائر والأضرار المتفق عليه في كوب27 العام الماضي بمصر.

والتخفيف هو تحرك يتم اتخاذه للحد من تغير المناخ عن طريق خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري أو وقفها أو إزالتها من الغلاف الجوي، بينما التكيف هو إدخال تعديلات لتقليل الضرر الناجم عن تغير المناخ.