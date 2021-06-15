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سلطنة عمان تعلن تسجيل 3 حالات بالفطر الأسود

15 - يونيو - 2021
سلطنة عمان

سلطنة عمان

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أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 3 حالات مؤكدة للفطر الأسود في مرضى فيروس كورونا مشيرة إلى أنهم يتلقون العلاج حاليا.

وأهابت الوزارة بجميع المواطنين والمقيمين في البلاد إلى الالتزام الكامل بإجراءات الوقاية من كوفيد-19 وخصوصا ارتداء الكمامة والتباعد الجسدي ونظافة اليدين وتجنب التجمعات.

وكانت سلطنة عمان قد سمحت في بداية الشهر الجاري لمواطنيها ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي بالتنقل اليومي عبر حدودها البرية لأداء أعمالهم، وقررت تخفيف قيود أخرى متعلقة بالجائحة.

وذكر التلفزيون العماني، اليوم الأربعاء، أن السلطنة قررت أيضا تمديد حظر دخول المسافرين من السودان والبرازيل ونيجيريا وتنزانيا وسيراليون وإثيوبيا وبريطانيا والهند وباكستان وبنغلادش ومصر والفلبين.

وأضاف أن البلاد لن تسمح أيضا بدخول القادمين من تايلاند وماليزيا وفيتنام، وكذلك كل الوافدين الذين كانوا في أي من الدول المحظورة خلال فترة 14 يوما قبل موعد السفر، وذلك اعتبارا من الخامس من يونيو وحتى إشعار آخر.

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