سلطنة عمان: قرارات أوبك+ مبنية على اعتبارات "اقتصادية بحتة"

قالت وزارة الطاقة العمانية، الأحد، إن قرارات أوبك+ تُبنى على اعتبارات “اقتصادية بحتة” و على حقائق العرض والطلب في السوق.

وأضافت الوزارة أن قرار أوبك+ خفض إنتاجها النفطي بواقع مليوني مليون برميل يوميا ينسجم “مع قراراتها السابقة من حيث استناده إلى معطيات السوق ومتغيراته”، وأنه مهم وضروري لطمأنة السوق ودعم استقراره.

واتفق تحالف أوبك+، الذي يضم الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وعددها 13 بالإضافة إلى منتجين من خارج المنظمة بقيادة روسيا، في الخامس من أكتوبر تشرين الأول، على خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا.

وتأتي هذه الخطوة على الرغم من أن أسواق الوقود ما زالت تتسم بشح المعروض، إذ أن المخزونات في الاقتصادات الرئيسية عند مستويات أقل مما كانت عليه عندما خفضت أوبك الإنتاج في الماضي.

وتعطي توقعات انخفاض الطلب سياقا إضافيا لتحرك أوبك وحلفائها الأسبوع الماضي، أو المجموعة المعروفة باسم أوبك+، لإجراء أكبر خفض في الإنتاج منذ عام 2020 لدعم السوق. وانتقدت الولايات المتحدة القرار.

وقالت أوبك في التقرير “دخل الاقتصاد العالمي في فترة من عدم اليقين المتزايد والتحديات المتزايدة، وسط استمرار ارتفاع مستويات التضخم، وتشديد السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية الرئيسية، ومستويات الديون السيادية المرتفعة في العديد من المناطق، فضلا عن مشكلات الإمدادات المستمرة”.