“سلميا”.. باشأغا يتوقّع دخول طرابلس خلال أيام

في آخر مستجدات الملف اليبي، توقّع رئيس الوزراء الليبي الجديد، فتحي باشاغا، ممارسة مهامه في طرابلس خلال الأيام القادمة من دون استخدام القوة، وسط مواجهة مستمرة منذ أسابيع مع حكومة عبد الحميد الدبيبة المنتهية ولايتها.

وفي مقابلة مع وكالة رويترز، قال باشأغا: “لدينا اتصالات مباشرة مع الغرب الليبي مع طرابلس، النخبة السياسية وقادة الكتائب وأيضا بعض الشخصيات المجتمعية”. وأضاف: “بإذن الله ستكون الحكومة الأيام القادم قادرة أن تمارس مهامها في طرابلس”.

وأوضح باشأغا مرارا أنه لن يستخدم القوة لدخول طرابلس، وذكر “قدومنا إلى طرابلس وإلى مقرات عمل الحكومة سيكون سلميا بالكامل”.

وتابع أن هناك مؤشرات من داخل ليبيا وعلى الساحة الدولية على أنه سيتمكن من ممارسة مهامه في طرابلس وأن حكومة الدبيبة لا تستطيع العمل خارج المدينة.

يذكر أن الأمم المتحدة تضغط من أجل إجراء انتخابات سريعا وتريد عقد اجتماع بين أعضاء من البرلمان وهيئة تشريعية أخرى، المجلس الأعلى للدولة، للإتفاق على الأسس القانونية والتشريعية للاقتراع.

ولم ينضم البرلمان بعد لهذه المحادثات، لكن باشأغا قال إنه يأمل أن يوفد البرلمان عددا من أعضائه للمشاركة فيها لحل القضايا، وتوقع إجراء الانتخابات في غضون 12 إلى 16 شهرا.