سلوفاكيا: لن نقاطع النفط الروسي حتى إيجاد بدائل

أعلن رئيس وزراء سلوفاكيا “إدوارد هيغر” أن بلاده ستواصل الاعتماد على النفط الروسي حتى إيجاد بدائل مناسبة.

وقالت وزارة الاقتصاد السلوفاكية في وقت سابق يوم الجمعة، إن البلاد ستكون الأكثر تضررا من عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على النفط الروسي، وإنها تتوقع تضامن بروكسل لتخفيف الأثر.

وتنضم سلوفاكيا إلى نظيرتها المجر، حيث رفضت بودابست أخيرا مشروع قرار تابع للاتحاد الأوروبي يفيد بحظر كامل لاستيراد النفط الروسي.

وكان الاتحاد الأوروبي، أعلن في وقت سابق، اعتماده رسميا حزمة العقوبات السادسة ضد روسيا.

وجاء في البيان، “تفترض عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة التخلص التدريجي من النفط الروسي المنقول عن طريق البحر والاستثناء المؤقت للنفط عن طريق خطوط الأنابيب”.

وأشار البيان الى أن “عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة تفرض فصل سويفت عن “سبيربنك” والبنك الزراعي الروسي وبنك موسكو للائتمان”.

وتابع: “العقوبات الأوروبية تقر رفض دول الاتحاد استيراد النفط الروسي في غضون 6 أشهر ورفض استيراد المنتجات النفطية في غضون 8 أشهر”.