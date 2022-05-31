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سلوك إيران المزعزع بين بلينكن وبن فرحان

31 - مايو - 2022
آخر تحديث: 31 - مايو - 2022 9:48 صباحًا
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن (أرشيفية - واس)

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن (أرشيفية - واس)

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ناقش وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، “أهمية الدعم الدولي لأوكرانيا” مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، وذلك خلال مكالمة هاتفية بين الجانبين، بحسب ما أعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس.

وخلال المكالمة التي جمعتهما، شدد بلينكن على أهمية الدعم الدولي لأوكرانيا على اعتبار أنها تدافع عن سيادتها وسلامة أراضيها. كما شدد على الحاجة إلى استجابة عالمية لأزمة الأمن الغذائي الناجمة عن الحرب الوحشية التي شنها الرئيس بوتين، طبقا للبيان.

سلوك إيران المزعزع

كما ناقش الوزيران التحدي الذي يمثله برنامج إيران النووي وسلوكها المزعزع للاستقرار في المنطقة، وفرص زيادة التعاون في القضايا الإقليمية.

وتأتي هذه المكالمة بين وزير الخارجية الأميركي ونظيره السعودي قبل رحلة مزمعة إلى الرياض يجريها الرئيس الأميركي، جو بايدن، في الشهر المقبل.

وشكر وزير الخارجية الأميركية السعودية على جهودها في تعزيز وتمديد الهدنة في اليمن، وبحثوا الجهود المبذولة لتجنب التهديدات الاقتصادية والبيئية والإنسانية التي تشكلها ناقلة النفط صافر في منطقة البحر الأحمر.

    المصدر :
  • العربية

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