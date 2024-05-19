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سماسكو السعودية تحدد سعر السهم في الطرح العام الأولي عند 7.50 ريال

منذ ساعة واحدة
سماسكو السعودية

سماسكو السعودية

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حددت شركة التوظيف السعودية ‭‭)‬‬سماسكو‭‭(‬‬ السعر النهائي لطرحها العام الأولي عند 7.50 ريال للسهم عبر البورصة السعودية اليوم الأحد.

وقالت الشركة في وقت سابق من هذا الشهر إنها تهدف إلى جمع ما يصل إلى 900 مليون ريال (240 مليون دولار) في طرحها العام الأولي في البورصة الرئيسية بالرياض.

وتخطط سماسكو لطرح 120 مليون سهم تمثل حصة 30 بالمئة.

وقال البيان إن عملية الاكتتاب للمستثمرين الأفراد ستبدأ يوم الأحد المقبل وتنتهي الاثنين المقبل، مع إتاحة 10 بالمئة من إجمالي الأسهم للمستثمرين الأفراد.

(الدولار = 3.7503 ريال)

    المصدر :
  • رويترز

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