سماعة لاسلكية طويلة المدى من “أوبو”

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تسعى شركة أوبو الصينية لفرض نفشها على سوق الصناعات الالكترونية من خلال كشف النقاب عن سماعتها اللاسلكية Enco W11 الجديدة، والتي تدعم تقنية Bluetooth 5.0.

وأوضحت الشركة الصينية أنه مع أول إقران ناجح بين الهاتف الذكي والسماعة يتم إنشاء الاتصال (حتى 10 أمتار) أوتوماتيكيا في كل مرة يتم فيها فتح علبة الشحن.

وتوفر السماعة Enco W11 5 ساعات من الاستمتاع بالموسيقى بشحنة واحدة، وتزيد إلى 20 ساعة عند مرافقة علبة الشحن.

وتأتي السماعة Enco W11 بلون أبيض، ويمكن استعمال السماعة بكل سهولة وراحة بنقرة إصبع، كما تدعم السماعة منفذ شحن USB Type-C، في حين تزن علبة الشحن 35.5 جم.

وكان آخر ما قدمته أوبو يوليو الماضي، تقنية الشحن اللاسلكي AirVOOC الجديدة، والتي تتيح إمكانية شحن أجهزة الهواتف المحمولة في غضون 30 ثانية فقط.

وأوضحت الشركة أن الشاحن متوافق مع معيار Qi بقدرة تصل إلى 60 وات.

وأضافت أن الشاحن المعني يشتمل على مروحة صغيرة للتبريد، وبالتالي يمكن شحن بطارية سعة 4000 مللي بشكل كامل في غضون 30 ثانية.

وتعتبر هذه التقنية الجديدة أسرع من الكثير من الشواحن الأخرى.

ولم تفصح أوبو عن أية معلومات بشأن الهواتف الذكية، التي سيتم تجهيزها بتقنية الشحن الجديدة.