وسائل إعلام: سماع دوي انفجار في العاصمة التركية

أفادت وسائل إعلام تركية بسماع دوي انفجار اليوم الأحد 1\10\2023 في العاصمة أنقرة بالقرب من مبنى البرلمان ومقرات الوزارات.

وكشف وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، الأحد، أن إرهابيا أقدم على تفجير نفسه فيما تم استهداف إرهابي آخر وسط أنقرة.

وقال الوزير علي يرلي كايا إن شرطيين أصيبا بجروح طفيفة خلال الهجوم الذي وقع في أنقرة.

ووقع الهجوم قبل ساعات من بدء البرلمان أعماله، يوم الأحد 1\10\2023، بعد العطلة الصيفية.

وأظهرت لقطات تلفزيونية خبراء مفرقعات يعملون بالقرب من سيارة متوقفة في المنطقة.

كما وأغلقت السلطات الطرق المؤدية إلى وزارة الداخلية والبرلمان في أنقرة،

وجاء في بيان لوزارة الداخلية أنه في حوالي الساعة 09:30، قام إرهابيان بتنفيذ عملية اعتداء بواسطة سيارة تجارية خفيفة أمام بوابة وزارة الداخلية – إدارة الأمن العام.

وأضاف المصدر “أقدم أحد الإرهابيين على تفجير نفسه، بينما تم تعطيل الإرهابي الآخر”.

خلال تبادل إطلاق النار، أصيب اثنان من أفراد الأمن بجروح طفيفة.

وذكر البيان أن الجهود الحثيثة في مكافحة الإرهاب تستمر حتى يعود الهدوء بشكل كامل.