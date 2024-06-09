"سموتريتش" يدعو إلى محادثات "ماراثونية" بشأن موازنة 2025

دعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اليوم الأحد إلى إجراء محادثات الأسبوع المقبل لصياغة خطة موازنة الحكومة لعام 2025، والتي قال إنها ستكون “مناقشات ماراثونية” تهدف إلى العبور بالاقتصاد من حرب أنهكت المالية العامة إلى تعزيز النمو.

وفي رسالة إلى رئيس قسم الميزانية يوجيف جاردوس، قال سموتريتش إن مناقشات الموازنة ستنعقد يومي 18 و19 يونيو حزيران، وهي عملية تستغرق عادة شهرين وليس يومين. ومن المقرر أن يشارك محافظ بنك إسرائيل أمير يارون.

وقال سموتريتش في الرسالة “سأطلب منكم الاستعداد لمناقشات ماراثونية يومي الثلاثاء والأربعاء 18 و19 يونيو”. وأضاف إن المحادثات ستشمل فحص البيانات للحصول على صورة شاملة وواضحة للتعامل بسرعة وكفاءة مع التحديات التي تواجهها البلاد.

وأضاف سموتريش أن الحرب وتأثيرها على الاقتصاد تتطلب مسؤولية مالية وشفافية كاملة في وضع السياسات وصنع القرار.

ومن المتوقع أن يسجل الاقتصاد الإسرائيلي نموا اثنين بالمئة تقريبا هذا العام.

وواجه سموتريتش انتقادات من الرأي العام ونواب المعارضة بسبب السماح بزيادات كبيرة في الإنفاق لتمويل الحرب على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) منذ أن شنت هجوما على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول وكذلك ضد حزب الله في لبنان.