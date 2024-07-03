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سمو العقارية السعودية توقع عقدا بقيمة 1.3 مليار ريال مع جبين

منذ ساعتين
شركة سمو العقارية السعودية

شركة سمو العقارية السعودية

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قالت شركة سمو العقارية السعودية اليوم الأربعاء 3 يوليو/تموز 2024، إنها وقعت عقدا مع شركة الجبيل وينبع لخدمات المدن الصناعية (جبين) بقيمة 1.3 مليار ريال (346.54 مليون دولار).

وقالت سمو في بيان للبورصة السعودية إن العقد يتعلق “بتطوير أعمال البنية التحتية الأساسية والثانوية وتصميم وبناء 1104 وحدة سكنية متكاملة بكامل الخدمات والمرافق في مدينة ينبع الصناعية”.

ويسري العقد من تاريخ التوقيع، وتبلغ مدة التطوير والتنفيذ 36 شهرا تبدأ من تاريخ توقيع عقود الشراء مع الشركات الصناعية.

وتوقعت سمو أن يكون للمشروع أثر إيجابي على نتائجها اعتبارا من بداية أعمال التطوير والتنفيذ في المشروع.

(الدولار = 3.7514 ريال سعودي)

    المصدر :
  • رويترز

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