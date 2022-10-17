سندات تونس تقفز بعد اتفاق مع صندوق النقد

قفزت سندات تونس بالعملة الصعبة بنحو أربعة سنتات، الاثنين، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ مارس آذار، بعد أن قال صندوق النقد الدولي إنه توصل إلى اتفاق تمويل مبدئي مع البلاد يتجاوز 1.9 مليار دولار.

وأظهرت بيانات تريدويب أن السندات المقومة باليورو التي أصدرها البنك المركزي التونسي حققت أعلى المكاسب إذ ارتفعت سندات 2023 بمقدار 3.8 سنت في اليورو لتتجاوز 81 سنتا.

كما ارتفعت السندات المقومة بالدولار والمستحقة في 2027 بواقع 2.9 سنت في الدولار.

وأعلن صندوق النقد الدولي يوم السبت أن حزمة الإنقاذ قد تتم في ديسمبر كانون الأول.

وتونس في حاجة ماسة إلى مساعدات دولية منذ شهور، في الوقت الذي تواجه فيه ماليتها العامة أزمة أثارت مخاوف من احتمال تخلفها عن سداد ديونها وأسهمت في نقص الغذاء والوقود، وفقا لمنتقدي الحكومة.