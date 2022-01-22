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سنغافورة تسجل أول حالة وفاة بمتحور أوميكرون

منذ 7 ساعات
كورونا في سنغافورة

كورونا في سنغافورة

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أفادبت وزارة الصحة في سنغافورة بتسجيلها لأول حالة وفاة من مضاعفات ناجمة عن الإصابة بمتحور “أوميكرون” لفيروس كورونا.

وجاء في بيان صدر عن الوزارة، اليوم السبت: “توفيت مسنة بالغة من العمر 92 عاما، غير ملقحة، في 20 يناير الجاري. وتمت إصابتها بفيروس كورونا منذ 10 أيام، ولم تكن تعاني من أي أمراض خطيرة”.

وأضاف البيان: “اكتشف الأطباء أن سبب الوفاة يعود إلى فيروس كورونا وخاصة متحور أوميكرون”.

وقالت وزارة صحة سنغافورة أمس الجمعة إن عدد الإصابات اليومية في البلاد تجاوز 3,1 ألف شخص، أي أكثر بمقدار 3 مرات مما كان عليه قبل يوم.

من جانبه أعلن وزير الخارجية، أون يي كون، أن السلطات ستغير صيغة الإحصاءات اليومية حول إصابات كورونا، فستشمل كل حالات الإصابة بالفيروس، بما فيها تلك التي تجري بدون أعراض واضحة. وكانت الوزارة لم تعلن سابقا إلا عن الأحوال الصعبة للإصابة عندما كان المريض يحتاج إلى الاستشفاء أو الإنعاش. ويرى الوزير أن سنغافورة ستواجه في الأسابيع القريبة القادمة موجة جديدة من فيروس كورونا، متوقعا أن تتجاوز حصيلة الإصابات اليومية 15 ألف حالة.

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