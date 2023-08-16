سنغافورة تقبض على 10 أجانب وتصادر أصولا بقيمة 737 مليون دولار

اعتقلت شرطة سنغافورة عشرة أجانب باتهامات تتعلق بغسل الأموال والتزوير في قضية شملت نقودا وعقارات وسيارات فاخرة وأصولا أخرى قيمتها نحو مليار دولار سنغافوري (737 مليون دولار أمريكي).

وقالت الشرطة في بيان اليوم الأربعاء إنها نفذت أمس الثلاثاء مداهمات متزامنة في أنحاء البلاد للقبض على المشتبه فيهم.

وصدرت أوامر بالمنع من التصرف في 94 عقارا و50 سيارة بقيمة إجمالية تقدر بأكثر من 815 مليون دولار سنغافوري.

وشملت الأصول المصادرة الأخرى حسابات بنكية ونقودا وحقائب فاخرة ومجوهرات وساعات وأجهزة إلكترونية وبعض الوثائق التي تحوي معلومات عن أصول إلكترونية.

وقالت شرطة سنغافورة إن الأجانب أعمارهم تتراوح بين 31 و44 عاما وتشمل جنسياتهم الصين وتركيا وقبرص وكمبوديا وفانواتو.