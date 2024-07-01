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سهما أبل وتسلا يقودان وول ستريت للارتفاع عند الإغلاق

منذ 35 ثانية
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قادت أسهم الشركات الكبرى بقيادة أبل وتسلا المؤشر ناسداك ليغلق على ارتفاع اليوم الاثنين بينما تمكن المؤشران داو جونز وستاندرد اند بورز من تحقيق مكاسب طفيفة في تعاملات محدودة قبل عطلة.

ويترقب مستثمرون بيانات سوق العمل الأمريكية المقرر صدورها هذا الأسبوع لتلمس مؤشرات على مسار السياسية النقدية.

ووفقا لبيانات أولية، ارتفع ستاندرد اند بورز 500 14.61 نقطة أو 0.26 بالمئة إلى 5474.71 نقطة. وصعد كذلك ناسداك المجمع 144.37 نقطة أو 0.83 بالمئة إلى 17876.26 نقطة. وزاد داو جونز الصناعي 46.25 نقطة أو 0.12 بالمئة إلى 39165.11 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

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