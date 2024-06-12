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سهم "ألف للتعليم" يتراجع مع بدء إدراجه في بورصة أبوظبي

منذ 46 دقيقة
آخر تحديث: 12 - يونيو - 2024 12:29 مساءً
شعار شركة ألف للتعليم الإماراتية

شعار شركة ألف للتعليم الإماراتية

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هوى سهم شركة ألف للتعليم المتخصصة في تكنولوجيا التعليم 18 بالمئة تقريبا في أول ظهور للشركة على شاشات سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم الأربعاء 12حزيران/يونيو 2024.

وفتح السهم مستقرا ثم انخفض إلى 1.11 درهم (0.3022 دولار) للسهم، بانخفاض قرابة 18 بالمئة مقارنة بسعر الطرح العام الأولي البالغ 1.35 درهم.

وتداول السهم متراجعا 10.4 بالمئة بحلول الساعة 0731 بتوقيت جرينتش تقريبا متذيلا مؤشر أبوظبي القياسي.

وطرحت الشركة 1.4 مليار سهم للاكتتاب العام تمثل 20% من رأسمالها، وتبلغ القيمة السوقية للشركة عند الإدراج 9.45 مليار درهم.

يشار إلى أن ألف للتعليم القابضة سجلت أرباحا بقيمة 113 مليون درهم، في الربع الأول من العام الجاري، بتراجع 45 % عن الفترة المقابلة من العام الماضي.

ووصلت إيرادات الشركة، في الربع الأول إلى 164 مليون درهم وهي قريبة جدا من إيرادات الفترة نفسها من العام الماضي.

(الدولار = 3.6726 درهم إماراتي)

    المصدر :
  • رويترز

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