سهم بريسايت يقفز في أول تداول له ببورصة أبوظبي

قفزت أسهم شركة بريسايت إيه.آي لتحليلات البيانات الكبيرة في أبوظبي 176 بالمئة في أول تداول لها في البورصة بعد أن جمعت 1.82 مليار درهم (495.6 مليون دولار) في طرح عام أولي لحصة تقارب ثلث أعمالها.

وارتفعت أسهم بريسايت إلى 3.70 درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية قبل أن تتراجع قليلا إلى 3.40 درهم. وجرى تسعير السهم عند 1.34 درهم للطرح العام الأولي.

وتعود ملكية غالبية الشركة لشركة جي42 التي يشرف عليها الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني للإمارات العربية المتحدة والمسؤول عن التعامل مع الملفات الشائكة للسياسة الخارجية لشقيقه الرئيس الشيخ محمد بن زايد.

وتتضمن أعمال الشيخ طحنون الشركة العالمية القابضة التي كانت مستثمرا رئيسيا في طرح بريسايت.

وعُين الشيخ طحنون مؤخرا رئيسا لمجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار، أكبر صندوق للثروة السيادية في الإمارة، وكان بالفعل رئيسا لمجلس إدارة الصندوق السيادي الأصغر نسبيا القابضة إيه.دي.كيو.

(الدولار = 3.6723 درهم إماراتي)