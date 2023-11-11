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"سوات الجزيرة العربية" تتبنى استهداف إيلات بطائرتين مسيرتين

منذ 13 دقيقة
آخر تحديث: 12 - نوفمبر - 2023 12:19 صباحًا
طائرات مسيرة- أرشيفية

طائرات مسيرة- أرشيفية

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تبنت مجموعة تطلق على نفسها اسم “سوات الجزيرة العربية” استهداف إيلات بطائرتين مسيرتين، مؤكدة أن “ضرباتها وصفعاتها بدأت ولن تتوقف حتى وقف الحرب الشعواء الهمجية عل غزة”.

وجاء في بيان لها اليوم السبت، “بعدما رأى العالم بأسره وحشية وقساوة وإرهاب الاحتلال الصهيوني ومن ورائه الامريكان ودول الغرب الذين لطالما ملؤوا أسماعنا بعناوين الإنسانية والحقوق وأمن العالم الخالية من محتواها وعلى مدى قرون فاستبادول بذرائعهم هذه الدول وأقاموا الحروب تلو الحروب”.

وأضاف “بات لزاما على من بيده نصرة المظلومين في فلسطين أن يبادر لإغاثتهم والتزاما بما ذكرناه”.

وتابع البيان “نعلن في المقاومة الاسلامية (سوات الجزيرة العربية) عن استهداف إيلات “أم الرشاش” المحتلة بطائرتين مسيرتين”.

وختم “إن ضرباتنا وصفعاتنا هذه بدأت ولن تتوقف حتى وقف الحرب العشواء الهمجية على غزة”.

وفي وقت سابق من أمس الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شن غارة على سوريا ردا على إطلاق طائرة بدون طيار في اتجاه إيلات (الخميس).

وذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” نقلا عن مصادر طبية، أن ستة أشخاص نقلوا إلى المستشفى نتيجة انفجار في مدرسة بمدينة إيلات نجم عن سقوط طائرة بدون طيار.

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