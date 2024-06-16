سوريا.. أزمة اقتصادية تغيّب الأضاحي وتجعل اللحوم حلمًا بعيد المنال

باتت الأضاحي في سوريا، على ما يبدو حكراً على طبقات محددة من المجتمع، في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة، التي تعصف بالبلاد جراء الحرب التي تشهدها منذ 12 عاماً، والتي أدت لسوء الأوضاع المعيشية في مختلف المناطق ونزوح ولجوء الملايين داخل البلاد وخارجها.

ومجددا يستقبل السوريون عيد الأضحى وسط محاولات لتأمين مستلزمات العيد لأطفالهم من الملابس والحلوى، وشراء الأضاحي، التي تكاد تنسى.

وبالفعل باتت اللحوم من “الكماليات” بالنسبة لعدد كبير من الأسر السورية، خاصة أن 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، وفق بيانات الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC). ومرة جديدة يرافق العيد هذا العام غلاء كبيرا في الأسعار، وبالتالي تزداد متاعب العائلات.

ويكشف تقرير نشرته العربية، أن “معظم الأسر السورية تكاد تنسى اللحم ومشتقاته خاصة لحم العواس الذي يباع سعر الكيلو الواحد منه بـ250 ألف ليرة سورية، أي ما يعادل 15 دولاراً أميركياً”، مما أدى لعزوف الناس عن شرائه.

وارتفعت أسعار الخراف هذا العام، مما منع الكثيرين من شراء الأضاحي.

وبلغ سعر الخروف في حلب الذي يبلغ وزنه 50 كلغ يصل سعره إلى 5 ملايين و400 ألف ليرة سورية (ما يعادل 360 دولاراً)، وهذا رقم كبير جداً مقارنة بالعام الماضي، حيث كان يُباع نفس الخروف بـ3 ملايين على أعلى تقدير”، ولفت التقرير إلى أن “سعر العجل أيضاً بات غالياً جداً هذا العام، إذ يتراوح بين 18 و23 مليون ليرة سورية (ما يعادل وسطياً 1300 دولار) وهو رقم ضخم وكبير”.

أما في العاصمة دمشق، فلا يختلف الوضع كثيراً عن حلب. فقد بلغ سعر العجل 30 مليون ليرة، والخروف 5، وهي أرقام تزيد عن أسعار الأضاحي التي تباع في حلب.

ولا يختلف الأمر كثيراً بالنسبة للمنطقة الساحلية، فسعر الخروف المعد للأضحية في مدينة طرطوس وصل إلى 75 ألف ليرة للكيلو الواحد، ما يعني أن سعر الأضحية بوزن 60 كيلو يبلغ قرابة 4 ملايين ونصف مليون ليرة سورية (ما يعادل 300 دولار أميركي). وتعتبر هذه الأسعار خيالية لدى السوريين الذين لا تتعدى رواتبهم نصف مليون ليرة، وهو ما منع الكثيرين من استعدادات العيد وشراء الأضاحي.

وأرجع التقرير أسباب ارتفاع أسعار الأضاحي، الذي وصف بالجنوي، إلى مجموعة عوامل؛ أولها عدم توفر الأعلاف اللازمة لتغذية الأضاحي، فوزارة الزراعة لا تقدم الأعلاف ونضطر لشراء العلف المهرّب.

وحسب التقرير فإن سعر طن من العلف المركب يبلغ 10 ملايين ليرة سورية (قرابة 650 دولار) وطن التبن يبلغ 6 ملايين ليرة وكذلك الشعير قرابة 4 ملايين، وهذه تكلفة كبيرة يدفعها مربي الماشية وتؤدي لارتفاع أسعار الأضاحي.

يشار إلى أن الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها سوريا أثرت بشكل كبير على مختلف المناطق، حتى كادت تغيب تجهيزات العيد في بعضها.

يذكر أن نظام الأسد، شنّ حربا بمختلف الأسلحة على معارضيه العزل، منذ 15 آذار/مارس 2011، في محاولة للبقاء على كرسي السلطة.