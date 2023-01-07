السبت 14 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 7 يناير 2023 |
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سوريا.. الأكراد يُعلنون اعتقال 154 "داعشيًا"

منذ 9 دقائق
عناصر من قوات سوريا الديموقراطية

عناصر من قوات سوريا الديموقراطية

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بعد 8 أيام من العملية التي استهدفت تنظيم “داعش”، أعلنت قوات سوريا الديموقراطية التي يقودها مقاتلون أكراد، عن اعتقال أكثر من 100 إرهابي.

فقد قالت قوات سوريا الديموقراطية في بيان، إنه خلال عمليات التمشيط ومداهمة الأوكار الإرهابية ألقت قواتها القبض على 154 عنصرًا مطلوبًا للقضاء.

كما أوضحت أن من بين الموقوفين 102 من عناصر خلايا تنظيم “داعش”، و27 شخصًا يشتبه في توفيرهم الدعم اللوجستي والدعائي للإرهابيين.

هذا وقام مقاتلو قوات سوريا الديموقراطية بتمشيط 55 من القرى والمزارع في الشرق، وكذلك مساحات واسعة من الحدود السورية العراقية، وفق البيان.

كما أكد المقاتلون الأكراد أن العملية نُفذت بالتعاون مع التحالف الدولي بقيادة واشنطن، رغم عدم صدور تأكيد فوري من التحالف.

فيما أضافوا أن العملية أفشلت هجمات كانت تستهدف مدينتي الحسكة والقامشلي اللتين تقطنهما غالبية من الأكراد، خلال عيدي الميلاد ورأس السنة.

يذكر أن قوات سوريا الديموقراطية كانت أطلقت عملية أمنية تحت مسمى “صاعقة الجزيرة” الأسبوع الماضي، في أعقاب إفشال محاولة تنظيم داعش تحرير عناصر له من سجن في الرقة التي كانت تعد معقل التنظيم.

 

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