سوريا.. السكين الأمريكي الإسرائيلي

لأول مرة ودون سابق إنذار بات أصدقاء نظام الأسد في سوريا لعقود من إعلاميين و مقربين يصرخون قائلين: نحذر الدولة السورية من السكّين الأمريكي الإسرائيلي وصل إلى العظم – على حد زعمهم – وإذا لم تتحرّك الدولة بسرعةٍ ستخسر كُلّ شيء وبهزيمةٍ مُذلّة وما يجري في “السويداء” و “شرق الفرات” يُثير الرّعب لدى الكثيرين.

و تتواصل الاحتجاجات الشعبية في محافظة السويداء جنوب سوريا من قبل المكون الدرزي، في ظل وجود عصيان مدني شبه معلن، و إغلاق كافة المقرات التابعة لحزب البعث الحاكم و محاصرة الفروع الأمنية ذات السطوة المعروفة.

و أما مناطق شرقي نهر الفرات، و تحديداً في أجزاء من محافظة دير الزور الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق وروسيا و الميليشيات الإيرانية المسلحة في الجزء الغربي، و سيطرة العشائر العربية و قوات سوريا الديمقراطية قسد في الجزء الشرقي، فإن المعارك لاتزال مستمرة بين المكون العشائري و القوات الكردية.

و في العاصمة التركية أنقرة يحرص المعارضون السوريون الرسميون على عقد اجتماعات منفصلة مع عدد من ممثلي الدول الفاعلة في المشهد السوري، بغية إعادة هيكلة قيادة “الائتلاف الوطني السوري” و “هيئة التفاوض السورية” بحسب أنباء تنشرها وسائل إعلام تركية محلية و سورية معارضة.