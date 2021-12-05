سوريا.. انفجارات عنيفة قرب قاعدة تابعة للتحالف الدولي

وقعت انفجارات عنيفة في منطقة وجود قاعدة التنف التابعة للتحالف الدولي، وفق ما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وشهدت المنطقة الـ55 الواقعة عند المثلث الحدودي بين سوريا والعراق والأردن انفجارين شديدين داخل الأراضي السورية.

وتوجد في هذه المنطقة قاعدة التنف العسكرية التابعة للتحالف الدولي، وفقاً لمعلومات المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وحلقت مروحيات تابعة للتحالف الدولي صباح اليوم في محيط المنطقة بعد وقوع الانفجار الأول في المنطقة؛ حيث تبعه انفجار آخر عنيف وشديد.

بينما لم ترد معلومات حتى اللحظة عن طبيعة الانفجارين، فيما إذا كانا ناجمين عن تدريبات عسكرية للتحالف أو إطلاق صواريخ من القاعدة، أم نتيجة عن استهداف جديد للقاعدة.

وفي 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أطلقت القوات الأمريكية المتمركزة في قاعدة التنف 4 صواريخ بعيدة المدى من داخل القاعدة باتجاه الغرب من القاعدة.

ووفقا للمصادر فإن الصواريخ سقطت ضمن مناطق نفوذ الميليشيات التابعة لإيران في بادية المنطقة.

والسبت شنت القوات الأمريكية غارة بطائرة بدون طيار استهدفت قياديا بارزا بتنظيم القاعدة قرب إدلب في سوريا.

والشهر الماضي، قصف الجيش السوري محيط قاعدة تركية بجبل الزاوية جنوب محافظة إدلب، في عمليات تكررت مؤخرا داخل منطقة “خفض التصعيد”.