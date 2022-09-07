سوريا.. انهيار مبنى في حلب يسفر عن 9 قتلى

انهار بناء مخالف في حي الفردوس في حلب السورية ما أدّى إلى مقتل 9 أشخاص.

ونقلت وكالة “سانا” عن قائد الشرطة في المدينة اللواء “ديب ديب” أن البناء المؤلف من خمسة طوابق انهار بالكامل، مشيرًا إلى أن فرق الدفاع المدني والإطفاء والصحة ومجلس مدينة حلب بدأت بإجلاء السكان من الأبنية المجاورة وإزالة الأنقاض.

ووفق رئيس مجلس مدينة حلب “معد مدلجي”، فإن سبب انهيار البناء، هو “عدم وجود أسس هندسية وهو مبني ضمن منطقة مخالفات تعرضت للدمار من جراء الإرهاب”. حسبما نقلت “سانا” عن مدلجي.

أمّا محافظ حلب “حسين دياب” فطلب إخلاء المنطقة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة إزالة الأنقاض وإبعاد الأهالي عن الموقع.

وكانت الوكالة أعلنت في وقت سابق وفاة شخص، ونقل طفلين إلى المشفى.