سوريا تسمح بتوصيل المساعدات عبر تركيا لستة أشهر أخرى

منحت الحكومة السورية موافقة للأمم المتحدة لاستخدام معبر حدودي مع تركيا لتواصل نقل المساعدات إلى شمال غرب سوريا لمدة ستة أشهر أخرى بعدما فشل مجلس الأمن في تجديد التفويض لعملية توصيل المساعدات.

وكتب بسام الصباغ سفير سوريا لدى الأمم المتحدة في رسالة لمجلس الأمن (الخميس 13-7-2023) اطلعت عليها رويترز يقول إن تسليم مساعدات الأمم المتحدة يتعين أن يجري “بالتعاون والتنسيق الكاملين مع الحكومة السورية”.

وفي وقت سابق من الخميس، وصف دميتري بوليانسكي نائب مندوب روسيا بالأمم المتحدة قرار الحكومة السورية بالسماح باستخدام المعبر الحدودي مع تركيا بأنه خطوة “جديرة بالثناء”.

وذكر بوليانسكي في حسابه على تويتر أنه لم تعد هناك حاجة الآن لقرار من مجلس الأمن مع وجود “ثلاثة معابر حدودية إلى إدلب مصرح باستخدام الأمم المتحدة لها بموجب قرارات سيادية من سوريا”.

كانت الآليّة التي أنشئت عام 2014 قد أتاحت للأمم المتحدة إيصال المساعدات الإنسانيّة إلى السكان في مناطق سيطرة المعارضة في شمال غرب سوريا، من دون إذن الحكومة السورية التي لطالما نددت بهذه الآلية باعتبارها انتهاكا لسيادتها. لكن مفاعيل هذه الآلية انتهت الاثنين إثر فشل مجلس الأمن الدولي في تمديدها.

وكانت روسيا قد استخدمت حق النقض (الفيتو) يوم الثلاثاء الماضي ضد مشروع قرار لتجديد آلية إيصال المساعدات عبر الحدود السورية لمدة تسعة أشهر إضافية. وقالت البعثة البريطانية بالأمم المتحدة إن مجلس الأمن رفض أيضاً مشروع قرار روسياً لتجديد إيصال المساعدات لمدة ستة أشهر فقط.