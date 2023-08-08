سوريا تُمدّد السماح بتسليم مساعدات الأمم المتحدة عبر معبرَين تركيَين

أعلنت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إيري كانيكو، اليوم الثلاثاء، أنّ سوريا مدّدت السماح بتسليم مساعدات الأمم المتحدة الإنسانية عبر معبرين حدوديين تركيين، حتى 13 نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأضافت كانيكو: “نرحب ترحيبًا حارًا بتمديد الحكومة السورية السماح باستخدام معبري باب السلام والراعي حتى 13 نوفمبر”.

وبعد أن أودى زلزال بحياة ما يربو على 50 ألفًا في تركيا وسوريا في فبراير/ شباط، سمحت سوريا للأمم المتحدة باستخدام هذين المعبرين الحدوديين لإرسال المساعدات من تركيا. وكان من المقرر أن تنتهي فترة السماح في 13 أغسطس/ آب.

واستخدمت الأمم المتحدة معبر باب الهوى لإيصال المساعدات من تركيا إلى الملايين في شمال غرب سوريا منذ 2014 بتفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لكن أجله انتهى في منتصف يوليو/ تموز بعد أن تعذر على المجلس المؤلف من 15 عضوا التوصل إلى اتفاق لتمديده.

وقالت الحكومة السورية بعد ذلك بأيام قليلة إن الأمم المتحدة يمكنها استخدام معبر باب الهوى لستة أشهر أخرى، لكن تسليم المساعدات لم يُستأنف بعد لوجود مخاوف لدى الأمم المتحدة تتعلق “بشرطين غير مقبولين”.

ولم تفرض سوريا الشروط ذاتها على استخدام الأمم المتحدة لمعبري باب السلام والراعي الحدوديين.

ويخشى السوريون الذين فروا من حكم بشار الأسد، من أنه قد يتمكن قريبًا من فرض قيود مشددة على المساعدات التي تشتد الحاجة إليها في الوقت الذي تعمل فيه دمشق على فرض نفوذها فيما يتعلق بالمساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة في شمال غرب البلاد، الذي تسيطر عليه المعارضة السورية، وهو آخر معقل رئيسي لها.