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سوريا.. عنصر بارز بـ "داعش" في قبضة الجيش الأميركيّ

منذ ساعة واحدة
الفوات الأميركية في سوريا - أرشيفية

الفوات الأميركية في سوريا - أرشيفية

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أعلنت القيادة المركزية الأميركية في بيان، اليوم الأربعاء، أنّ الجيش الأميركي نفذ عملية بطائرة هليكوبتر في شرق سوريا، في ساعة متأخرة من يوم السبت، واعتقل عنصرًا بارزًا في تنظيم داعش واثنين من معاونيه.

وأضاف البيان: “سيعطل اعتقال حذيفة اليمني ومعاونيه قدرة التنظيم على التخطيط للعمليات وتنفيذها”، مشيرًا إلى أن العملية لم تسفر عن مقتل أو إصابة مدنيين.

وكان الجيش الأميركي قد قال في وقت سابق من هذا الشهر، إنه قتل قياديًا كبيرًا في تنظيم داعش في سوريا يُدعى خالد أحمد الجبوري. وذكرت واشنطن أنه كان مسؤولاً عن التخطيط لهجمات تنظيم داعش في أوروبا وتركيا وتطوير هيكل قيادة التنظيم في تركيا.

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