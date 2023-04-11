سوريا.. غارات للتحالف على دير الزور إثر هجوم على قاعدة أميركية

شن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة غارات جوية شمال شرقي دير الزور، عقب استهداف قاعدة التحالف في حقل “كونيكو” شرق سوريا، بثلاثة صواريخ.

ولفتت مصادر إلى أن القصف استهدف منطقتي “حطلة” و”خشام” شمال شرقي محافظة دير الزور.

وكانت القيادة الوسطى في القوات الأميركية، أعلنت أن قوات التحالف الدولي في قاعدة “كونيكو” تعرضت لهجوم بصاروخ واحد، مؤكدة أنه “لم يسفر عن خسائر بشرية أو أضرار مادية”.

وذكرت وكالة “سبوتنيك” الروسية أن القاعدة الأميركية في حقل “كونيكو” للغاز تعرضت لهجوم صاروخي مساء الإثنين، وأن سلسلة من الانفجارات هزت المنطقة.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان قوات التحالف المتمركزة في قاعدة “كونيكو”، عن إسقاط طائرة مسيرة، في قرية الطابية بريف ديرالزور الشرقي.

ويعد حقل “كونيكو” للغاز أحد أكبر القواعد العسكرية في دير الزور شرق سوريا.