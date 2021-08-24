سوريا.. قتلى وجرحى بانفجار مستودع أسلحة في إدلب

أفادت مصادر سورية بمقتل 11 شخصاَ وإصابة 14 آخرين اليوم الثلاثاء، بانفجار مستودع أسلحة تابعة لـ”هيئة تحرير الشام ” في محافظة إدلب شمال غرب سوريا.

مسؤول عسكري في الجيش السوري الحر قال: “قتل 11 عنصراً وأصيب 14 آخرون حالة بعضهم حرجة في حصيلة أولية لانفجار مستودع للذخيرة قرب بلدة رام حمدان في ريف إدلب الشمالي”.

وأكد القائد العسكري أن “الانفجار وقع خلال نقل ذخائر مدفعية بغرض التدريب ما أدى لتفجير كبير في المستودع وتعمل فرق الإسعاف والدفاع المدني لرفع الأنقاض والبحث عن جثث لعناصر المستودع”.

يذكر أن هيئة تحرير الشام التي كانت تعرف سابقا باسم “جبهة النصرة” تسيطر على أغلب مناطق محافظة إدلب إلى جانب بعض الفصائل الموالية لتركيا.

وجددت الطائرات الحربية الروسية، اليوم الثلاثاء، قصفها على مناطق ريف إدلب لليوم الخامس على التوالي، اذ استهدفت محيط قرية “كفرميد” بريف إدلب الغربي بأربع غارات جوية، صباح اليوم دون ورود أنباء عن وقوع إصابات.

القصف الروسي يأتي ضمن حملة تصعيد مستمرة من قبل قوات الأسد وروسيا على المنطقة الخاضعة لاتفاق “خفض التصعيد”، ويشن تشن طائرات حربية روسية غارات جوية على مناطق متفرقة بريف إدلب. ومنذ يوم الجمعة 20 أغسطس/ آب.

يذكر أن قصف قوات الأسد وروسيا على مناطق في شمالي غربي سورية تسببت بمقتل عشرات المدنيين، بينهم نسبة كبيرة من الأطفال، وأسفرت الهجمات الأخيرة عن جرح 277 شخصاً، خلال ذات الفترة، من بينهم 69 طفلاً وطفلة تحت سن الـ14.