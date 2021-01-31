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سوريا.. قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة بريف حلب

31 - يناير - 2021
انفجار في إدلب- أرشيفية

انفجار في إدلب- أرشيفية

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قتل وأصيب عدد من الأشخاص جراء انفجار سيارة مفخخة على مقربة من المركز الثقافي في مدينة اعزاز شمالي سوريا .

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن ستة أشخاص لقوا مصرعهم في الانفجار، من من بينهم امرأتان وطفلة.

في غضون ذلك، أصيب ما لا يقل عن ثلاثين مدنيا، بعضهم في حالة خطرة، مما يرجح ارتفاع حصيلة الضحايا.

وتشهد المناطق التي تسيطر عليها الفصائل الموالية لتركيا انفجارات متتالية تتسبب في سقوط قتلى وجرحى من المدنيين.

وأظهرت صورة من موقع الهجوم، ارتفاع ألسنة النيران في المكان، إلى جانب آثار واسعة للدمار بينما يسير الناس في أكثر من اتجاه من جراء الهلع.

وفي نوفمبر الماضي، أسفر انفجار سيارة مفخخة في اعزاز عن مصرع 11 شخصا وجرح خمسة عشر آخرين، فيما لحقت أضرار كبيرة بالمحلات المجاورة.

ومنذ اندلاع الأزمة في سوريا، لقي أكثر من 400 ألف شخص مصرعهم في سوريا، بحسب أرقام “منظمة هيومان رايتس ووتش”، بينما وصل عدد طالبي اللجوء في الخارج إلى خمسة ملايين.

في غضون ذلك، نزح أكثر من 6 ملايين شخص عن بيوتهم، هربا من ضراوة الحرب في مناطقهم، وسط أوضاع إنسانية صعبة.

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