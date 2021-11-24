سوريا.. قتلى وجرحى في غارات إسرائيلية على حمص

أعلنت وسائل إعلام سورية، عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة 7 آخرين بينهم 6 جنود، في قصف إسرائيلي على مواقع وسط البلاد.

وقالت وكالة الأنباء السورية “سانا” في وقت مبكر من صباح الأربعاء، إن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم إسرائيلي على مناطق بمدينة حمص.

وأضافت أن طائرات إسرائيلية قصفت مواقع وسط البلاد، والدفاعات الجوية تصدت لها وأسقطت عددا من الصواريخ المعادية، وأدى الهجوم لاستشهاد مدنيين اثنين وإصابة مدني آخر بجراح خطيرة، وإصابة ستة جنود بجروح، ووقوع بعض الخسائر المادية.

وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري استهدفت إسرائيل بصاروخين مبنى فارغا جنوبي دمشق، وتم إسقاط أحد الصواريخ، ولم يتم وقوع أي خسائر، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية.

وأعلنت إسرائيل أنها نفذت خلال السنوات الأخيرة مئات الغارات الجوية على أهداف في سوريا، تقول إنها تستهدف منع إيران من التموضع عسكريا في الأراضي السورية.