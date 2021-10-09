سوريا.. قتلى وجرحى من ميليشيات إيران في ريف حمص

أسفر استهداف طائرات إسرائيلية، مساء الجمعة، لمطار التيفور العسكري في ريف حمص الشرقي عن مقتل وإصابة عناصر من ميليشيات موالية لإيران، وفق ما قال المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأوضح المرصد أن دوي الانفجارات سُمع في محيط المطار الذي تتواجد فيه مستودعات وقاعدة طائرات مسيرة للميليشيات الإيرانية.

وتنتشر ميليشيا “فاطميون” في محيط مطار التيفور العسكري ومنطقة حقول الفوسفات في ريف حمص الشرقي.

وأفاد نشطاء المرصد، الجمعة، أن حرائق اندلعت في بعض المقرات العسكرية التابعة للميليشيات الإيرانية في محيط مستشفى عائشة بمدينة البوكمال بريف دير الزور، بعد استهداف من طائرة بدون طيار مجهولة للمقرات العسكرية.

وتحدث المرصد عن إطلاق النار بشكل مكثف في المدينة الحدودية مع العراق، في محاولة من قِبل الميليشيات الإيرانية استهداف المسيّرات عبر المضادات الأرضية.

وفي سبتمبر الماضي، قال المرصد إن ضربات إسرائيلية استهدفت مواقع عسكرية لقوات النظام، قال إن مليشيات إيرانية تستخدمها لتطوير الأسلحة في كل من البحوث العلمية في منطقة برزة وجمرايا في ريف العاصمة دمشق.

ومنذ اندلاع النزاع في سوريا، في عام 2011، ترد تقارير عن شن إسرائيل غارات في سوريا، غالبا ما تستهدف فيها مواقع إيرانية أو تابعة لحزب الله اللبناني أو للقوات السورية.

ونادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكن الجيش الإسرائيلي أورد في تقريره السنوي أنه قصف في 2020 حوالى 50 هدفاً في سوريا، من دون أن يقدم تفاصيل.