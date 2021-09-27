سوريا.. قصف صاروخي يستهدف قاعدة حميميم الروسية

قالت وسائل إعلام محلية سورية، بإن الدفاعات الجوية الروسية، اليوم الاثنين، تصدت لهجوم صاروخي استهدف قاعدة حميميم في ريف اللاذقية غرب سوريا.

وحسبما نقلت وسائل إعلام محلية، فقد سقطت الصواريخ ضمن أراض زراعية بريفي القرداحة وجبلة، ما أدى لأضرار مادية، دون معلومات عن خسائر بشرية.

ولم ترد معلومات عن سقوط أي صاروخ داخل القاعدة حتى اللحظة، فيما لم تتبنى أي جهة استهداف القاعدة .

يذكر أن قاعدة حميميم تقع في محافظة اللاذقية، وتعد مركزاً رئيساً للقوات الروسية منذ التدخل العسكري الروسي في سوريا عام 2015.

وسبق أن أعلنت روسيا عن صد قواتها عشرات الهجمات على قاعدة حميميم، حيث نفذت جميع الهجمات تقريبا بواسطة طائرات مسيرة.