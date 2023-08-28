سوريا.. مطار حلب خارج الخدمة إثر قصف إسرائيلي

أعلن مصدر عسكري سوري، الإثنين، تعرض مطار حلب الدولي لقصف إسرائيلي أدى لخروجه عن الخدمة.

وقالت وكالة الأنباء السورية “سانا” نقلاً عن مصدر عسكري، “حوالي الساعة 4:30 من فجر هذا اليوم نفذت إسرائيل عدواناً جوياً من اتجاه البحر المتوسط غربي اللاذقية مستهدفةً مطار حلب الدولي”.

وأضاف المصدر أن العدوان الإسرائيلي أدى إلى حدوث أضرار مادية بمدرج المطار وخروجه عن الخدمة.

وعلى مر السنوات الماضية، استهدفت الضربات الإسرائيلية مطار حلب مرات عدة، وقد أخرجته من الخدمة في سبتمر 2022 لعدة أيام.

تركيز على المطارات

كما شنت تل أبيب مئات الضربات الجوية في الداخل السوري طالت مواقع لجيش النظام وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق متفرقة.

إلا أنها خلال الأشهر الماضية بات تركيزها ينصب بشكل أكبر على المطارات ومحيطها، بهدف تعطيل خطوط الإمداد الجوي التي تستخدمها طهران على نحو متزايد لإيصال السلاح إلى ميليشياتها في سوريا ولبنان، ومن ضمنها “حزب الله”، بحسب ما أكدت مصادر دبلوماسية واستخباراتية سابقاً لوكالة رويترز. وأوضحت حينها أن إسرائيل “ترى، منذ زمن طويل، أن ترسيخ إيران لأقدامها في سوريا، تهديد لأمنها القومي”، مضيفة أنها “توسع نطاق ضرباتها لتعطيل وسيلتها الجديدة لنقل الأسلحة”.