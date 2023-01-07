سوريا.. معارك عنيفة بين الأكراد وفصائل موالية لتركيا

مسلحون سوريون موالون لتركيا في جرابلس (أ ف ب)

اندلعت اشتباكات عنيفة بين فصائل سورية موالية لأنقرة والقوات الكردية شمال حلب، بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، حيث تبادل الطرفان قصفاً مدفعياً وصاروخياً، من دون معلومات عن حجم الأضرار، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

كانت القوات التركية والفصائل الموالية لها قصفت، أمس الجمعة، بأكثر من 25 قذيفة مدفعية وصاروخية، محيط قريتي أبين وصوغوناكي والمياسة في ناحية شيراوا في ريف عفرين.

كذلك تزامن القصف مع استهداف القوات الكردية أحد المنازل في قرية صوغوناكي بطائرة درون انتحارية، واقتصرت الأضرار على الماديات فقط، وفق المرصد.

التلويح بعملية برية

يذكر أن تركيا هددت بعملية برية ضد المسلحين الأكراد في شمال سوريا الشهر الماضي، كما طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من نظيره الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي يوم الخميس باتخاذ موقف حاسم لإخلاء الشمال السوري من المسلحين الأكراد.

أيضًا أكد الرئيس التركي لنظيره الروسي، ضرورة اتخاذ خطوات “ملموسة” لإبعاد حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية عن تل رفعت ومنبج بشمال سوريا.