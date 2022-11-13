سوريا: مقتل عسكريين اثنين في هجوم إسرائيلي على مطار الشعيرات

اعلن التلفزيون السوري، الأحد، مقتل عسكريين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين في هجوم إسرائيلي على مطار الشعيرات العسكري في حمص.

استهدفت ضربات جوية إسرائيلية، في وقت سابق اليوم، موقعا في ريف حمص الشرقي بسوريا، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، على موقعه، إنه رصد انفجارات في منطقة مطار الشعيرات العسكري بريف حمص، نتيجة قصف بأربعة صواريخ إسرائيلية، استهدفت مواقع في المنطقة.

وأشار المرصد غلى تواجد ميليشيات موالية لإيران و”حزب الله” اللبناني في تلك المنطقة، وسط محاولة الدفاعات الجوية التابعة للنظام التصدي للصواريخ، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

قصف الطيران الحربيّ الإسرائيلي مواقع عسكرية في سوريا بعدد من الصواريخ، مرت من فوق ساحل البترون – شكا في الأراضي اللبنانية، باتجاه الأراضي السورية.

وكان سبق القصف تحليق مكثّف فوق مناطق عدة في لبنان شملت “جبيل وعمشيت والبترون”.

من جهته، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن انفجارات عدة وقعت في منطقة مطار الشعيرات العسكري بريف حمص، نتيجة قصف بأربعة صواريخ إسرائيلية، استهدفت مواقع في المنطقة، حيث تتواجد ميليشيات موالية لإيران وحزب الله اللبناني في تلك المنطقة، وسط محاولة الدفاعات الجوية التابعة للنظام التصدي للصواريخ، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

يشار إلى أن الاستهداف الجديد هو الـ 29 منذ مطلع العام 2022.