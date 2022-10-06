سوريا.. مقتل قيادي بداعش في غارة أميركية

قال مصدران أمنيان لوكالة “رويترز” إن غارة أميركية نادرة على قرية يسيطر عليها النظام السوري في شمال شرق البلاد، في ساعة مبكرة من صباح الخميس، أدت إلى مقتل قيادي في تنظيم داعش كان يختبئ هناك.

وشنت الولايات المتحدة غارات سابقة في سوريا لاستهداف أعضاء في تنظيم داعش لكن عملية الخميس ستكون أول عملية معروفة في منطقة تسيطر عليها قوات الحكومة السورية، بحسب رويترز.

وكانت وسائل إعلام تابعة للنظام السوري ذكرت، الخميس، إلى أن قوات خاصة أميركية نفذت عملية إنزال في المنطقة ما أدى إلى مقتل شخص واحد لم تسمه، ولم تذكر أنه تابع للتنظيم.

وجرت العملية في منطقة بمحافظة الحسكة، التي تتقاسم القوات الحكومية والمسلحون الأكراد المدعومون من واشنطن السيطرة عليها.

وسبق أن نفذت الولايات المتحدة عمليات في سوريا لاستهداف عناصر من داعش.

وقال متحدث باسم القيادة المركزية الأميركية لوكالة فرانس برس إنه “ليس هناك معلومات حول العملية حتى الآن”.

وأكد المرصد السوري، الذي يعتمد على شبكة نشطاء ومصادر واسعة على الأرض، عملية الإنزال، مشيرا إلى أن القوات الأميركية اعتقلت شخصا يشتبه بانتمائه إلى تنظيم “داعش”، كما اعتقلت “عراقياً وسورياً”.

قال أحد سكان قرية ملوك لوكالة فرانس برس إن ثلاث مروحيات أميركية شاركت في العملية بين الساعة الثانية بعد منتصف الليل وحتى الرابعة فجراً، ورافقتها ثلاث ناقلات جند انتشرت عند أطراف القرية.

وأضاف “نادوا بمكبرات الصوت على الأهالي للالتزام في منازلهم، قبل أن يداهموا أحد المنازل”.

وأشار إلى أن القتيل يتحدر من قرية في شمال شرق الحسكة ويُعرف بأبو حايل، مؤكداً خطف شخصين “كانوا ضيوفاً عند القتيل”.

منذ العام 2014، يشن التحالف الدولي في العراق وسوريا حملة ضد داعش تُوجت في مارس 2019 بإعلان قوات سوريا الديموقراطية المدعومة أميركياً، القضاء على “الخلافة” بعد انتهاء آخر المعارك ضد التنظيم في قرية الباغوز الحدودية مع العراق.

وبعد القضاء على “الخلافة”، انكفأ مقاتلو التنظيم في سوريا بشكل رئيسي إلى البادية السورية الممتدة بين محافظتي حمص (وسط) ودير الزور عند الحدود مع العراق، كما يتوارى كثر في قرى ومناطق مختلفة.

ومنذ ذلك الحين، يلاحق التحالف الدولي قياديي التنظيم وينفذ عمليات لاعتقالهم إن كان في دير الزور والحسكة شرقاً أو في مناطق أخرى في شمال سوريا وشمال غربها.

ونجحت القوات الأميركية في اعتقال قادة في عمليات عدة، قتل في أبرزهما زعيما تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي في أكتوبر 2019 ثم أبو ابراهيم القرشي في فبراير الماضي في مخبئيهما في محافظة إدلب (شمال غرب).

وفي يوليو، أعلنت الولايات المتحدة أنها قتلت زعيم تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا ماهر العكال في ضربة نفذتها طائرة مسيرة أميركية، ووصفته القيادة المركزية في البنتاغون بأنه “أحد القادة الخمسة الأبرز” في التنظيم المتطرف.