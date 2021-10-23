الأربعاء 12 محرم 1444 ﻫ - 10 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

سوريا.. مقتل قيادي في تنظيم القاعدة بغارة أمريكية

23 - أكتوبر - 2021
طائرة مسيرة من طراز MQ-9

طائرة مسيرة

A A A
طباعة المقال

أعلن المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية، عن مقتل القيادي البارز في تنظيم القاعدة، عبد الحميد المطر بغارة جوية في شمال غربي سوريا، دون مؤشرات على وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

وقال المتحدث، الرائد جون ريغسبي، في بيان، إن الغارة تمت باستخدام طائرة مسيرة من طراز MQ-9.

ولا تزال القاعدة تشكل تهديدا لأميركا وحلفائها وتستخدم سوريا كملاذ آمن لإعادة البناء والتنسيق مع الجماعات الخارجية التابعة لها والتخطيط للعمليات الخارجية، وفق البيان.

وأوضح البيان أن مقتل القائد البارز للقاعدة سيعطل قدرة التنظيم الإرهابي على مواصلة التخطيط وتنفيذ هجمات عالمية تهدد المواطنين الأميركيين وشركاء واشنطن والمدنيين الأبرياء.

وستواصل الولايات المتحدة استهداف أعضاء تنظيم القاعدة والمنظمات الإرهابية الأخرى الذين يعتزمون الإضرار بالولايات المتحدة، بحسب البيان.

وتسيطر جماعات تابعة للقاعدة منها “هيئة تحرير الشام” و”حراس الدين” على أغلب محافظة إدلب غربي سوريا.

    المزيد من أخبار العالم

    محمد القحطاني
    فيديو.. لحظة وفاة السفير "محمد القحطاني" على الهواء مباشرة
    انخفاض مخزون النفط الخام في الاحتياطي البترولي الأمريكي
    احتياطيات النفط الأمريكية تهبط لأدنى مستوى منذ أبريل 1985
    جون بولتون
    واشنطن تتهم عضو بالحرس الثوري بالتآمر لقتل جون بولتون

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه
    مخيمات اللاجئين الفلسطينين في لبنان
    اغتيال مسؤول فلسطيني في لبنان
    فقدان الوزن- تعبيرية
    فاكهة ذات مفعول "عجيب" لإنقاص الوزن.. تناولها قبل كل وجبة!