سوريا.. مقتل قيادي في تنظيم القاعدة بغارة أمريكية

أعلن المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية، عن مقتل القيادي البارز في تنظيم القاعدة، عبد الحميد المطر بغارة جوية في شمال غربي سوريا، دون مؤشرات على وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

وقال المتحدث، الرائد جون ريغسبي، في بيان، إن الغارة تمت باستخدام طائرة مسيرة من طراز MQ-9.

ولا تزال القاعدة تشكل تهديدا لأميركا وحلفائها وتستخدم سوريا كملاذ آمن لإعادة البناء والتنسيق مع الجماعات الخارجية التابعة لها والتخطيط للعمليات الخارجية، وفق البيان.

وأوضح البيان أن مقتل القائد البارز للقاعدة سيعطل قدرة التنظيم الإرهابي على مواصلة التخطيط وتنفيذ هجمات عالمية تهدد المواطنين الأميركيين وشركاء واشنطن والمدنيين الأبرياء.

وستواصل الولايات المتحدة استهداف أعضاء تنظيم القاعدة والمنظمات الإرهابية الأخرى الذين يعتزمون الإضرار بالولايات المتحدة، بحسب البيان.

وتسيطر جماعات تابعة للقاعدة منها “هيئة تحرير الشام” و”حراس الدين” على أغلب محافظة إدلب غربي سوريا.