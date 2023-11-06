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سوريا.. هجمات جويّة روسيّة تستهدف مستودعًا للطائرات المسيرة في إدلب

منذ 20 ثانية
قصف على إدلب - أرشيفية

قصف على إدلب - أرشيفية

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كشف نائب مدير مركز المصالحة الروسي في سوريا فاديم كوليت، أمس الأحد، أن القوات الجوية الروسية نفذت هجمات جوية على مستودع للطائرات المسيرة في محافظة إدلب السورية، وفق ما ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء.

ونُقل عن كوليت أنّ ” القوات الجوية الروسية شنت غارة جوية.. على مستودع طائرات مسيرة للمسلحين الضالعين في قصف مواقع القوات الحكومية السورية”، وفق قوله.

فيما لم تتوفر معلومات عن حجم الأضرار أو الخسائر المحتملة.

إذ تتهم قوات النظام السوري مقاتلي المعارضة، بشن هجمات على المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في محافظتي إدلب وحلب.

بينما يؤكد مسؤولو المعارضة السورية أنّ موسكو ودمشق تستغلان انشغال العالم بالصراع في غزة، لتكثيف القصف على منطقة يرفض فيها أكثر من ثلاثة ملايين نسمة، العيش تحت حكم رئيس النظام السوري بشار الأسد.

    المصدر :
  • رويترز

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