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سوريا واليمن مثلاً.. جنرال إيراني: تدخُلنا في أيّ مكان يجلُب الأمن إليه!!

منذ 12 ساعة
العميد علي فدوي نائب قائد الحرس الثوري

العميد علي فدوي نائب قائد الحرس الثوري

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استنكر ناشطون من بلدان عدة، التصريحات التي أدلى بها العميد علي فدوي نائب قائد الحرس الثوري حول ما أسماه “الأمن” الذي جلبته طهران للبلدان التي تدخلت بها مثل سوريا واليمن.

وتوالت ردود الفعل الغاضبة من الناشطين الذين اتهموا إيران بتدمير الدول التي تدخلوا فيها، كما أنهم نشروا الدمار والتشريد والقتل لملايين المسلمين والعرب في تلك البلدان.

العميد فدوي كان قد قال في تصريحاته اليوم الجمعة “تدخلنا في أي مكان يجلب الأمن انظروا لليمن وسوريا”.

كم جهة أخرى، أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، اليوم الجمعة، أن بلاده تقوم حاليًا بدراسة العودة إلى محادثات فيينا، لكنها في الوقت نفسه لا “تؤخر” نفسها من أجل هذه المحادثات ونتائجها.

وفي تصريح أدلى به إلى التلفزيون الإيراني، أضاف أمير عبداللهيان: “بينما نمعن النظر للعودة إلى محادثات فيينا، يجب ألا نتأخر وننتظر نتيجة المحادثات”.

وكان أمير عبداللهيان قد أكد قبل يومين، خلال لقائه مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل: “الحكومة الجديدة تراجع ملف المباحثات الجارية حتى الآن، ولن تقوم بتضييع الوقت، ولن تؤخر البلاد بوعود فارغة”.

وقال عدد من الدبلوماسيين الغربيين في الأيام الأخيرة، إن إيران أعلنت فقط عن نيتها استئناف محادثات فيينا، دون إعطاء تاريخ محدد أو تفاصيل أخرى.

كما أفادت وكالة أنباء “بلومبيرغ” أنه لم يتم إحراز أي تقدم بخصوص إحياء الاتفاق النووي في محادثات وزير الخارجية الإيراني مع المسؤولين الغربيين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

 

    المصدر :
  • العربية

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