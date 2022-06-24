سورينام تتراجع عن فتح سفارتها في إسرائيل

قال رئيس سورينام يوم الخميس إن بلاده ليس لديها الأموال اللازمة لبناء سفارة في إسرائيل، في تراجع عن إعلان أصدرته الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية الشهر الماضي.

وقال الرئيس تشاندريكابيرساد (تشان) سانتوخي أمام الجمعية الوطنية “لا توجد ميزانية لإقامة سفارة لسورينام في إسرائيل”.

وأكد وزير الخارجية لرويترز الشهر الماضي أن بلاده ستفتتح سفارة في القدس، وهي خطوة كانت ستثير جدلا على الأرجح بالنظر إلى موقع المدينة البارز في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وقوبل التأكيد بانتقادات من بعض النواب في برلمان سورينام.

ويريد الفلسطينيون القدس الشرقية، التي استولت عليها إسرائيل عام 1967، عاصمة لدولتهم المستقبلية. وتعتبر إسرائيل المدينة بأكملها عاصمة لها.

وهناك أربع دول فقط لها سفارات في القدس بدلا من تل أبيب، هي الولايات المتحدة وهندوراس وجواتيمالا وكوسوفو.

وعينت سورينام سفيرا غير مقيم لدى إسرائيل في مارس آذار هو ستيفانوس نوردزي. وقال سانتوخي إن نوردزي “سيواصل خدمة العلاقة التعاونية ودعمها وإكسابها أهمية من سورينام”.

ولم يستبعد سانتوخي إنشاء سفارة في إسرائيل في المستقبل، لكنه قال إن الدولة بحاجة إلى “تلقي تقرير (من وزير الخارجية) ومعرفة النتائج والتوصيات، واتخاذ الخطوات التالية على هذا الأساس”.

ويشكل المسلمون نحو 14 بالمئة من سكان سورينام التي تقطنها جالية يهودية صغيرة.