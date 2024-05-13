سوفت بنك تُعلن عن أرباح في الربع الأخير رغم تحديات العام المالي

قالت مجموعة سوفت بنك العاملة في الاستثمار بقطاع التكنولوجيا اليوم الاثنين إنها تحولت إلى تحقيق أرباح صافية في الربع الأخير من عامها المالي، إذ تركز المجموعة اليابانية العملاقة على الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تعزيز العودة إلى النمو.

وحققت سوفت بنك ربحا قدره 328.9 مليار ين (2.11 مليار دولار) في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار، مقارنة بخسارة 32 مليار ين قبل عام. ومع ذلك، لم يكن تحقيق أرباح للربع الثاني على التوالي كافيا لتسجيل أرباح في العام بأكمله.

ويركز المستثمرون بشكل متزايد على التوقعات الخاصة بشركة آرم هولدنجز، وهي شركة تصميم رقائق بريطانية تابعة لسوفت بنك، إذ ينظر إلى آرم على أنها تساعد في تعزيز توجه سوفت بنك نحو الذكاء الاصطناعي.

ومع ذلك، لم يسهم ارتفاع قيمة آرم في أرباح سوفت بنك لأنها شركة تابعة.

فقد أعلنت آرم عن إيرادات قياسية في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مارس آذار من عائدات التراخيص وحقوق الملكية، بينما تكبدت سوفت بنك خسارة 33 مليار ين من استثمارها في شركة آرم خلال العام المالي الماضي بسبب زيادة النفقات المتعلقة بالتعويض القائم على الأسهم والتوظيف.

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