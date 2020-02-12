سوق العملات الرقمية تنتعش… و”إيثريوم” تسحب البساط من “بتكوين”

في الوقت الذي يدرس فيه البنك المركزي الأوروبي جدوى إصدار عملة رقمية، انتعشت سوق العملات الإلكترونية المشفرة بقيادة “بتكوين”، التي استحوذت على نصف المكاسب الضخمة التي حققتها السوق منذ بداية شهر فبراير (شباط) الحالي. لكن الغريب أن عملة “إيثريوم” تمكنت من تجاوز “بتكوين” في إجمالي المكاسب التي حققتها خلال الأسبوعين الماضيين.

وتسببت المخاوف المتعلقة بانتشار فيروس “كورونا” القاتل في انصراف المستثمرين عن أسواق الأسهم والسندات التي تكبدت خسائر عنيفة خلال الأيام الماضية، فيما يشير إلى أن سوق العملات الرقمية تنافس وبقوة شديدة أسواق الأصول والملاذات الآمنة التي يلجأ إليها المستثمرون في وقت الأزمات.

في كلمتها أمام البرلمان الأوروبي، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن “المركزي الأوروبي” يدرس في الوقت الحالي ما إذا كان إصدار عملته الرقمية الخاصة سيفيد منطقة اليورو. وأضافت “نريد تقييم ما إذا كانت العملة الرقمية للبنك المركزي يمكن أن تخدم غرضاً واضحاً للجمهور وتدعم أهداف البنك”.

وأكدت “لاغارد” أن البنك المركزي الأوروبي سيعمل جنباً إلى جنب مع خمسة بنوك مركزية أخرى وبنك التسويات الدولية على مشاركة الخبرات في هذا المجال وتقييم الاستخدام المحتمل عبر الحدود لهذه العملات الرقمية، بما يتوافق مع البيان المشترك الصادر عن هذه البنوك في الشهر الماضي.

وخلال العامين الماضيين، شهدت سوق العملات الرقمية خسائر حادةً وعنيفةً مع اتجاه الحكومات والبنوك المركزية إلى التحذير من انتشار العملات الرقمية، وتسببت إجراءاتٌ رسميةٌ في زيادة قلق المتعاملين في السوق التي شهدت نمواً صاروخياً خلال العام 2017، تزامناً مع ارتفاع العملة الأكثر قوة في سوق العملات الإلكترونية “بتكوين” إلى مستوى يقترب من 20 ألف دولار.

لكن مع التضييقات الحكومية والمخاوف التي صاحبت إعلان شركة الـ”فيسبوك” عن إطلاق عملتها الرقمية “ليبرا” والضبابية التي أحاطت المشروع، انهارت السوق وهوت “بتكوين” إلى مستوى الـ3 آلاف دولار خلال تعاملات العام 2019.

62.4 مليار دولار مكاسب خلال أسبوعين فقط

خلال الأسبوعين الماضيين، وتحديداً منذ بداية شهر فبراير الحالي، قفزت القيمة الإجمالية للعملات الرقمية من مستوى 237.7 مليار دولار في نهاية تعاملات الشهر الماضي، إلى مستوى 300.1 مليار دولار في تعاملات صباح اليوم الأربعاء، لتربح السوق نحو 62.4 مليار دولار، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 25.26 في المئة.

واستحوذت أشهر 5 عملات رقمية، بقيادة “بتكوين”، على ما يقرب من 47.5 مليار دولار، بنسبة 76 في المئة من إجمالي المكاسب التي حققتها العملات الرقمية خلال الأسبوعين الماضيين.

على صعيد العملات الرقمية، قفزت عملة “بتكوين”، الأكثر قوة في سوق العملات الرقمية، بنسبة 20 في المئة رابحةً نحو 1713 دولاراً، بعدما ارتفعت قيمتها من مستوى 8596 دولاراً في نهاية تعاملات الشهر الماضي، إلى نحو 10309 دولارات في تعاملات صباح اليوم.

وارتفعت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 156.3 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي إلى نحو 187.7 مليار دولار في تعاملات صباح الأربعاء، رابحةً نحو 31.4 مليار دولار، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 20.08 في المئة. وبذلك تستحوذ “بتكوين” على حصة سوقية تقدر بنحو 59.54 في المئة من إجمالي سوق العملات الرقمية، كما تستحوذ على نحو 50.32 في المئة من إجمالي مكاسب سوق العملات الرقمية خلال الأسبوعين الماضيين.

“إيثريوم” تسجل قفزة كبيرة وتصعد 50 في المئة

بمكاسب ضخمة جاءت عملة “إيثريوم” في المركز الثاني من حيث القيمة السوقية بعد عملة “بتكوين”، حيث ارتفعت “إيثريوم” بنسبة 50 في المئة، رابحةً نحو 84 دولاراً، بعدما قفزت قيمتها من 168 دولاراً في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي إلى نحو 252 دولارا في تعاملات صباح اليوم الأربعاء.

كما ارتفعت قيمتها الإجمالية من مستوى 18.3 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي إلى مستوى 27.6 مليار دولار في تعاملات صباح اليوم، لتربح نحو 9.3 مليار دولار بنسبة ارتفاع بلغت نحو 50.8 في المئة. وبذلك تستحوذ العملة على حصة سوقية تقدر بنحو 9.09 في المئة من إجمالي سوق العملات الرقمية في الوقت الحالي.

في المركز الثالث من حيث القيمة السوقية، جاءت عملة “إكس أر بي”، بعدما سجلت مكاسب بلغت نسبتها 25.2 في المئة، بعدما صعدت قيمتها من مستوى 0.230 دولار في نهاية تعاملات الشهر الماضي إلى نحو 0.288 دولار، رابحةً نحو 0.058 دولار.

كما صعدت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 10.07 مليار دولار في نهاية يناير الماضي لتسجل نحو 12.65 مليار دولار في تعاملات صباح اليوم رابحةً نحو 2.58 مليار دولار بنسبة ارتفاع بلغت 25.6 في المئة.

وصعدت عملة “بتكوين كاش”، التي جاءت في المركز الرابع من حيث القيمة السوقية، بنسبة 36.88 في المئة، رابحةً نحو 128 دولاراً، بعدما قفز سعرها من مستوى 347 دولاراً في نهاية شهر يناير الماضي إلى نحو 475 دولاراً في تعاملات صباح اليوم الأربعاء.

وعلى صعيد قيمتها السوقية الإجمالية، فقد ارتفعت بنسبة 36.5 في المئة بعدما ربحت نحو 2.3 مليار دولار، مرتفعةً من مستوى 6.3 مليار دولار في نهاية تعاملات الشهر الماضي إلى نحو 8.6 مليار دولار في تعاملات صباح اليوم الأربعاء.

في المركز الخامس من حيث القيمة السوقية، حلّت عملة “بتكوين إس في”، والتي سجلت مكاسب بلغت نسبتها 35.7 في المئة، رابحةً نحو 98 دولاراً، بعدما ارتفع سعرها من مستوى 274 دولار في نهاية يناير الماضي إلى نحو 372 دولارا في تعاملات صباح اليوم الأربعاء.

كما صعدت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 38.77 في المئة، رابحةً نحو 1.9 مليار دولار، بعدما ارتفعت قيمتها من 4.9 مليار دولار في نهاية تعاملات الشهر الماضي إلى نحو 6.8 مليار دولار في تعاملات صباح اليوم الأربعاء.