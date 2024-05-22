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سوليفان: المفاوضات المباشرة مفتاح إقامة الدولة الفلسطينية

منذ ساعة واحدة
جيك سوليفان

جيك سوليفان

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قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان اليوم الأربعاء إن كل دولة لها الحق في اتخاذ قرارها الخاص بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لكن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعتقد بأن المفاوضات المباشرة بين الطرفين هي أفضل سبيل لتحقيق ذلك.

وأدلى سوليفان بهذه التعليقات في مؤتمر صحفي بعدما أعلنت أيرلندا وإسبانيا والنرويج أنها ستعترف بالدولة الفلسطينية في 28 مايو أيار، مما أثار رد فعل غاضب من إسرائيل.

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ومنذ عام 1988، اعترفت 139 دولة من 193 دولة عضو في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية.

    المصدر :
  • رويترز

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