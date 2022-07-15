سوليفان: بايدن يريد إعادة ضبط العلاقات مع السعودية

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان الجمعة إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يريد “إعادة ضبط” علاقات واشنطن مع السعودية لا تمزيقها، وإنه سوف يناقش قضايا حقوق الإنسان خلال زيارته للمملكة.

جاءت التصريحات قبيل وصول بايدن للسعودية لإجراء محادثات مع زعماء دول الخليج العربية.

جاءت التصريحات قبيل وصول بايدن للسعودية لإجراء محادثات مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وكذلك يجري محادثات مع زعماء دول الخليج العربية، وكل من مصر والأردن والعراق.

وستتناول المحادثات السعودية الأميركية أوجه التعاون بين البلدين، ومناقشة سُبل مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والعالم، كما يتضمن جدول الزيارة في يومها الثاني حضور قمة خليجية بحضور ومشاركة قادة مصر والأردن والعراق، لدعم وتعزيز جهود التعاون والتنسيق المستمر بين الشركاء في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة.

البيت الأبيض أعلن أن الرئيس بايدن سيلتقي ولي العهد السعودي في جلسة ثنائية. وتتناول مباحثات الرئيس بايدن بالمملكة أوجه التعاون بين البلدين، ومناقشة سبل مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والعالم.

كما يتضمن جدول الزيارة في يومها الثاني، حضور قمة خليجية بحضور ومشاركة قادة مصر والأردن والعراق، لدعم وتعزيز جهود التعاون والتنسيق المستمر بين الشركاء في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة.

وفي هذا السياق، قال الرئيس بايدن، أمس الخميس، إن الهدف من زيارته للمملكة العربية السعودية يتمثل في تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين.

وأضاف أن سبب زيارته إلى المملكة أكبر من مجرد مراعاة المصالح الأميركية، مشيراً إلى أن الزيارة فرصة لتصحيح الأخطاء السابقة بالانسحاب من المنطقة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي جمعه برئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، يائير لابيد، ضمن زيارته لتل أبيب.

وترتبط الرياض وواشنطن بعلاقات استراتيجية في جميع المجالات.