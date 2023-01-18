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سوليفان سيدعم حل الدولتين خلال زيارته لإسرائيل

منذ ساعة واحدة
مستشار الأمن القومي جاك سوليفان

مستشار الأمن القومي جاك سوليفان

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قال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، الأربعاء، إن مستشار الأمن القومي جاك سوليفان سيعقد اجتماعات في إسرائيل اليوم وسيؤكد على التزام الولايات المتحدة بحل الدولتين في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وأضاف كيربي في إفادة صحفية أن سوليفان سيشدد أيضا على التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل ويناقش التحديات الإقليمية ومن بينها إيران.

من جانبها، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، أن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بحث مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان الشراكة القوية وسبل التعاون.

وبحسب الصحيفة ، التقى الرئيس الإسرائيلي مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، وبحث الجانبان الشراكة القوية وسبل تعميق التعاون الاستراتيجي.

وكان موقع “واللا” الإسرائيلي، أكد وصول مستشار الأمن القومي الأمريكي سوليفان مساء اليوم إلى تل أبيب.

    المصدر :
  • رويترز

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